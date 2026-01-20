Липецкая молодёжь может присоединиться к программе амбассадоров «Таврида»

Липецкая молодежь региона может официальными представителями всероссийского арт-кластера «Таврида» на территории региона. Открыт конкурсный отбор на статус регионального амбассадора или наставника. Проект реализуется при поддержке Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Цель программы — найти ярких лидеров мнений, которые станут локомотивами культурной жизни, будут продвигать проекты «Тавриды», привлекать таланты и организовывать события в регионе. Заявки принимаются до 1 февраля на официальном сайте проекта.

Участвовать могут молодые люди от 18 до 35 лет, проживающие в Липецкой области и имеющие опыт участия в проектах «Тавриды». Также приглашаются иностранцы, реализующие творческие инициативы в своих странах, в статусе «международный амбассадор». Амбассадор становится представителем арт-кластера на год. В его задачи входит поиск талантливой молодёжи для участия в фестивалях и образовательных программах «Тавриды», продвижение проектов в соцсетях и СМИ, а также организация мероприятий на площадках вузов и общественных пространств.

«Статусом амбассадора молодые люди наделяются на год. За это время они проходят многомодульную образовательную программу: усиливают коммуникативные навыки и компетенции в медиасфере, узнают, как устроен арт-кластер «Таврида», и обзаводятся новыми связями. Мы ждём заявки от молодых людей, которые разделяют ценности «Тавриды» и стремятся менять к лучшему культурную среду в родном регионе», — отметил руководитель проекта «Амбассадоры Тавриды» Аким Рудаков.

Участники программы получают уникальный опыт, образовательную поддержку, шанс укрепить личный бренд, участвовать в коллаборациях с партнёрами «Тавриды», а также возможность войти в кадровый резерв арт-кластера. Наиболее опытные амбассадоры могут стать наставниками для новых команд. В марте успешные кандидаты из Липецкой области отправятся на установочную сессию в Академию «Меганом» в Крыму, где войдут в общероссийскую команду и получат необходимые знания для работы.

Арт-кластер «Таврида» — это платформа возможностей для творческой молодёжи России, реализующая образовательные форумы, фестивали и резидентские программы в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».