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Липецкая молодёжь примет участие в региональном кибертурнире

22 минуты назад
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Региональный турнир по киберспорту пройдет в областном центре 30 апреля и 1 мая в ТРЦ «Ривьера» в Липецке. В нём примут участие молодые киберспортсмены, а также любители онлайн-состязаний в возрасте от 14 до 35 лет.

В ходе игровых испытаний всех участников ждут зрелищные состязания в разных игровых дисциплинах в LAN-формате, десятки призов (игровая клавиатура, мышь, портативная акустика, беспроводные наушники, внешний аккумулятор и многое другое). «В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Для того, чтобы принять участие в кибертурнире, необходимо подать заявку на одну из игровых дисциплин: боевая арена (Dota 2), боевой шутер (Counter Strike), спортивный симулятор (Fifa), соревновательная головоломка (Hearthstone).

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