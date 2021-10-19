Стали известны имена участников, прошедших в финал Российской национальной премии «Студент года-2021». Это 600 студентов из 70 регионов России. В этом году самыми популярными номинациями стали: «Общественник года», «Интеллект года» и «Творческая личность года». Среди участников, которые смогут сразиться за главный призы в финале, несколько представителей из Липецкой области.

«Выявление и поддержка перспективной молодёжи, создание условий для развития её способностей – в числе приоритетов в работе областных властей, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Уверен, что наши студенты достойно представят свой регион».

Индивидуальные номинации: «Председатель совета обучающихся года» – Валерия Бахмутская (Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации), «Интеллект года» – Григорий Голубков (ЕГУ им. И.А. Бунина), «Творческая личность года» – Маргарита Петрухина (ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского), «Спортсмен года» – Ирина Капустина (ЕГУ имени И.А. Бунина).

Коллективные номинации: «Добровольческое объединение года» – волонтёрское объединение «Легион Первых» (ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского); «Патриотическое объединение года» – студенческое военно-патриотические объединение «КАТЮША» (ЕГУ имени И.А. Бунина); «Студенческое медиа года» – «Информационно-корпоративный сектор ППОО ЛГТУ» (Липецкий государственный технический университет); «Студенческое научное общество года» – «Научное общество обучающихся ЛГПУ» (ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского); «Киберспортивный клуб года» – «Киберспортивный клуб ЛГПУ» (ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского).

Всероссийский финал Премии состоится в ноябре в Томске. В рамках очного этапа участники пройдут конкурсные испытания, включающие индивидуальные и общие задания.