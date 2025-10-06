Липецкая молодёжь выиграла гранты Всероссийского форума «Область будущего»

Семь молодых липчан стали победителями Всероссийского форума «Область будущего», который проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Антон Савкин, Даниил Аничков, Максим Стародубцев, София Белецкая, Егор Попов, Полина Знаменщикова и Полина Семенова получили гранты от Росмолодёжи на общую сумму 5,3 млн рублей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил победителей.«Уверен, что поддержанные проекты наших талантливых ребят станут реальными делами, которые вдохновят сотни других школьников и студентов не бояться идти вперёд, мечтать и действовать. Мы видим огромный потенциал липецкой молодёжи и будем продолжать создавать все условия для реализации самых смелых инициатив», – отмечает губернатор.

Проекты-победители охватывают различные сферы: развитие киберспорта, экологические инициативы, социальные программы, разработки в области беспилотных авиационных систем.