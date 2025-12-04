Липецкая настольная игра для будущих госслужащих стала лучшей в России

Разработка Липецкой области — настольная игра «Миссия Госслужащий. В поисках эффективных решений» — завоевала специальную номинацию «HR-креатив» на премии «Новые HR-практики 2025».

Авторитетное жюри, состоящее из топ-менеджеров по персоналу компаний Сбер, Альфа-банк, ОЗОН, Школа 21, Лента и других, оценило проект на максимальный балл. Особенно важно, что оценивали практику представители сообщества – профессиональные кадровики, которые и сами приняли участие в премии, как авторы проектов. В итоге из 53 участников приз в специальной номинации получила практика Липецкой области.

Игра направлена на ускоренную и эффективную профориентацию школьников старших классов, выбирающих в качестве будущей профессии государственную службу и студентов вузов, которые после получения диплома собираются прийти на работу в органы власти региона.

«Чтобы говорить с молодежью на одном языке, нужны смелые и современные решения. Мы будем и дальше создавать возможности для талантливых школьников и студентов, чтобы они видели в государственной службе интересную миссию и настоящий карьерный рост», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.