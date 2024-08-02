Отдыхающие в лагере «Прометей» подростки познакомились с профориентационной настольной игрой «Миссия «Госслужащий». В поисках эффективных решений». Ее разработало управление государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. В ходе презентации состоялся сеанс одновременной игры с подростками.

«Такая работа очень эффективна. Для ребят это новый способ погружения в форме игры и для них он более понятен. Здесь они научаться принимать решения, поймут, что решения не всегда просты, не всегда очевидные. И чтобы принять то или иное решение, нужно поработать, нужно посоветоваться, нужно все риски просчитать, и я думаю, игра «Миссия «Госслужащий» им в этом поможет!», — отметила заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова.

Настольная игра «Миссия «Госслужащий» развивает важные навыки, такие как принятие решений, планирование и стратегическое мышление. Игроки учатся анализировать информацию, оценивать риски и принимать обоснованные решения, что будет полезно в их будущей профессиональной деятельности.

«Мы постарались, чтобы эта игра была интересна и полезна, как и для начинающих госслужащих, так и для тех, кто только определяется с тем, куда пойти дальше и, где начать строить свою карьеру, а также для тех, кто ищет что-то увлекательное и захватывающее», — отметила начальник управления госслужбы и кадровой работы Елена Соломахина.

Правительство области постоянно ведет активную работу по привлечению молодежи на госслужбу. Проводит образовательные и профориентационные мероприятия для школьников и студентов: уроки и лекции, тренинги и ежегодный форум «Вектор развития», экскурсии в здании правительства, разрабатывает методические материалы.