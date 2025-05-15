Липецкая область будет активнее развивать сельскую медицину

В 2025 году в Липецкой области планируется строительство 19 ФАПов и четырёх офисов общей врачебной практики по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, начнётся реконструкция поликлиники в Становом.

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он провёл заседание правительства, где обсуждалась необходимость выделения дополнительного финансирования на данные объекты.

«Потребуются дополнительные вложения из бюджета – средства необходимо выделять, будем выносить вопросы на сессию регионального парламента. Рассчитываем на поддержку депутатского корпуса», – отметил губернатор.

Всего за последние пять лет в регионе построили 58 медучреждений. Из них:

48 фельдшерско-акушерских пунктов;

5 отделений общей врачебной практики;

Усманская детская поликлиника;

Детская поликлиника № 3 в Липецке;

Детская поликлиника и женская консультация в Чаплыгине;

Хирургический корпус Липецкого областного онкодиспансера;

Стационарно-поликлинический корпус в селе Доброе.

«Абсолютно у каждого человека должна быть возможность заботиться о своём здоровье. И не ехать для этого за тридевять земель в район или областной центр, а рядом с домом в родном селе сделать уколы и прививки, проверить давление, получить первую помощь. Можно и с врачами из региональных клиник проконсультироваться прямо в ФАПе – онлайн. Медицина она как раз про то, чтобы в трудную минуту помощь была рядом – здесь и сейчас», – подытожил Игорь Артамонов.