Один из крупнейших производителей молочной продукции в Черноземье — липецкий комбинат «Лебедяньмолоко» перешел ко второму этапу модернизации, который позволит нарастить мощность переработки с 700 тонн молока до тысячи тонн в сутки. Инвестиции в развитие составят более 1,5 млрд рублей. Масштабный проект стал возможным благодаря поддержке правительства Липецкой области и Минсельхоза РФ. Компания уже заключила контракты на поставку оборудования на сумму свыше 850 млн рублей. Модернизация в компании началась в 2017 году. Сейчас ведется работа по расширению сотрудничества с хозяйствами, которые обеспечат растущие потребности предприятия.

«Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – неоднократно подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ранее в модернизацию «Лебедяньмолоко» было вложено свыше четырех млрд рублей. За первое полугодие объем переработанного молока, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 10 %. По итогам 2021 года Липецкая область включена в топ-30 регионов России по объему производства молока, а по надою субъект попал в тройку лучших по ЦФО. «За последние полгода в Липецкой области произведено 150 тысяч тонн молока. Поголовье коров увеличилось на 3,5 процента», – сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.