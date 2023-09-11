Текущая деятельность сахарных заводов в регионе, обеспечение аграриев ГСМ и подготовка кадров для АПК стали темами встречи начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Алексея Телкова с Председателем Правления НО «Союз сахаропроизводителей России» Андреем Бодиным. Также были затронуты новые решения по биржевой торговле сахаром. Это направление достаточно новое и очень актуальное для региона. Липецкая область не первый год входит в тройку лучших в стране по производству сахара. На шести заводах ежегодно вырабатывается порядка 800 тысяч тонн. При этом региону в год требуется всего около 60 тысяч тонн.

«В этом году мы также ожидаем выработки большого количества сахара, основная часть которого пойдет на экспорт. В настоящее время идет уборка сахарной свеклы, включаются в работу сахарные заводы. Все текущие вопросы решаем в оперативном режиме», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Еще одной темой встречи стала работа Общественных советов Минсельхоза России и регионального управления сельского хозяйства, на площадках которых обсуждаются нормативные правовые акты федерального и регионального уровней. По словам Алексея Телкова, взаимодействие членов регионального и федерального Советов приведёт к более эффективной выработке решений, позволяющих учитывать все нюансы при подготовке новых правовых актов. В итоге была достигнута договоренность об участии членов Общественного совета при управлении сельского хозяйства Липецкой области в ближайшем заседании Общественного совета Минсельхоза РФ.