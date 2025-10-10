Липецкая область будет развивать цифровизацию АПК

Соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Липецкой области и АО «Агропромышленный центр цифровизации» подписано на площадке выставки «Золотая осень-2025». Документ направлен на всестороннюю цифровую трансформацию агропромышленного комплекса региона, развитие отечественных IT-решений в сельском хозяйстве и повышение конкурентоспособности аграрного сектора Липецкой области.

Стороны договорились о совместной реализации комплексных мер, направленных на внедрение отечественного программного обеспечения на предприятиях агропромышленного комплекса; обеспечение информационной безопасности объектов АПК; развитие цифровых платформ для автоматизации производственных процессов – от учёта посевных площадей до управления логистикой и переработкой продукции; организацию образовательных программ, обучающих семинаров и практикумов для фермеров, руководителей сельхозпредприятий и специалистов перерабатывающей отрасли.

«Цифровизация – это не просто тренд, а необходимость для устойчивого развития сельского хозяйства. Наша задача – сделать современные технологии доступными для каждого агрария, независимо от масштаба его хозяйства. Благодаря сотрудничеству с «Агропромцифрой» мы получаем возможность внедрять проверенные отечественные решения, обучать кадры и формировать цифровую культуру в сельских территориях. Уже в ближайшие годы планируем охватить цифровыми инструментами более 70% сельхозпредприятий региона», – отметила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Ольга Чебунина, генеральный директор АО «Агропромцифра», подчеркнула стратегическое значение сотрудничества.

«Липецкая область – флагман аграрной отрасли, где высокий уровень организации производства сочетается с готовностью к инновациям. Наша задача — предложить решения, которые будут не только современными, но и полностью соответствовать требованиям импортозамещения и кибербезопасности», – отметила Ольга Чебунина.

Подписание соглашения знаменует начало новой стадии развития агропромышленного комплекса Липецкой области и закрепляет регион в качестве одного из ключевых центров цифровой аграрной трансформации в России.

«Подписанное соглашение – конкретный шаг к тому, чтобы Липецкая область не просто оставалась аграрным флагманом, но и стала одним из ведущих центров агротехнологий в стране. Для нас это не только вопрос эффективности и урожайности, но и создание современной научно-образовательной среды, новых перспективных рабочих мест для IT-специалистов и инженеров», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.