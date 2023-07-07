Липецкая область начинает сотрудничество с химическим факультетом МГУ. Делегацию в правительстве региона приветствовал губернатор Игорь Артамонов. Вместе с заместителем Анатолием Якутиным, который курирует образование, ректором ЛГТУ Лилией Загеевой и начальником управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгенией Локтионовой на встрече обсудили взаимодействие с учеными, их участие в научных и промышленных проектах региона.

«В нашем регионе есть большое количество предприятий, которые заинтересованы в сотрудничестве с химфаком МГУ. В особенности это касается предприятий особой экономической зоны. Наш вуз, ЛГТУ, также открыт к новым связям. Мы постоянно повышаем компетенцию как преподавателей, так и студентов, открываем новые кафедры. Регион нуждается в высококвалифицированных кадрах», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ученые уже посетили завод «Свободный Сокол», пообщались с руководством, узнали о производстве и его перспективах и сделали первые предложения о возможных улучшениях продукции.Представители столичного вуза выразили заинтересованность в сотрудничестве с ЛГТУ, оно даст возможность проводить совместные исследования в области химии и делать их прикладными, что крайне важно в современных условиях. Будет налажена и образовательная работа, как со студентами, так и с преподавателями.

Также представители МГУ встретились с резидентами ОЭЗ «Липецк» и посетили Елецкий участок промышленной площадки.