Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что регион будет участвовать в 12 новых национальных проектах. Их реализация начинается в этом году.

«Мы уже получили подтверждение по ряду объектов в нацпроектах «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Экологическое благополучие», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Многие направления ещё формируются. С нетерпением ждём итог, чтобы приступить к реализации», – сообщил губернатор в своём телеграм-канале.

Глава региона провёл совещание с вице-губернаторами и ведомствами, которые будут курировать исполнение нацпроектов в регионе. Губернатор поручил всем профильным блокам поставить эту работу в приоритет.

Игорь Артамонов отметил, что по предыдущим национальным проектам в Липецкой области были построены школы, медучреждения, новое жильё, ремонтировались дороги, обновлялся общественный транспорт, благоустраивались парки и скверы, развивались спорт и культура, расчищались реки, рекультивировались свалки. Эта работа будет продолжена и в рамках новых нацпроектов.

«Ремонт дорог – больше 200 км, замена инженерных сетей – свыше 50 км, ремонт 10-ти школ и двух детских садов. Всё это – в 2025 году по новым нацпроектам. Продолжим создавать модельные библиотеки, ремонтировать театры и дома культуры, покупать музыкальные инструменты для школ искусств. А наш главный музей – краеведческий – станет более интерактивным и современным. Работы много – и она в радость, потому что для людей», – подчеркнул губернатор.

Глава региона так же добавил что, к примеру, в сфере АПК будет развиваться сеть агроклассов.

«По всему региону будем открывать агроклассы. В этом году 10, дальше – будут ещё. А педагоги, работающие в этих классах, получат дополнительные выплаты – до 30 тысяч ежемесячно к зарплате», – отметил губернатор.