Липецкая область. COVID-19 не отступает

После отмены в конце июля всех ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, пришло ощущение, что самое страшное уже позади. В общественных местах, в городском транспорте практически не увидишь людей в масках. Не соблюдается и социальная дистанция. Однако COVID-19 не отступает. По данным оперштаба, с подтверждённым диагнозом и с подозрением на него в больницах и в домашних условиях в Липецкой области проходят лечение около тысячи человек. Всего с начала эпидемии заболели более 6 тыс. человек, из них 5,5 тысячи выздоровели, свыше 40 умерли. В числе умерших есть медики.

21 сентября скончался реаниматолог анестезиолог-реаниматолог Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Деревщиков. С первых дней возникновения так называемого «ковидного» госпиталя врач работал в «красной зоне» отделения реанимации и интенсивной терапии, где в силу особенностей оказания помощи больным в критическом состоянии риск заражения особенно высок.

Кроме угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, медики предупреждают и о сезонном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом, который приходится на октябрь.

Сейчас в регионе из-за сезонного повышения заболеваемости полностью закрыты на карантин четыре образовательных учреждения. Это школы села Донское в Задонском районе, райцентра Тербуны, села Завальное Усманского района и села Нарышкино Чаплыгинского района.

Всего на карантине из этих образовательных организаций находятся 1919 человек. Частично в области по ОРВИ на карантин закрыта 41 школа, в Липецке это 57 классов в 25 учреждениях. А в регионе в целом это 86 классов, из них пять – из-за контактных с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Всего на дистанционном обучении в Липецкой области находятся 3953 ученика.

Специалисты настоятельно советуют не пренебрегать мерами индивидуальной защиты.

– В общественных местах, в транспорте маски и перчатки в период подъема заболеваемости нужно носить обязательно. И если будет распоряжение Роспотребнадзора, то будем носить их и на улице. В основном рекомендации все те же: чаще мыть и обрабатывать антисептиками руки, не прикасаться ими к лицу. Не посещать без необходимости людные места и соблюдать социальную дистанцию, – рекомендует главный пульмонолог Липецкой области Светлана Симонайтес.