Липецкая область делится опытом цифровизации с 51 регионом страны

Конференция «Цифровая трансформация муниципалитета» состоялась в Липецке в рамках проекта «Муниципальный диалог», организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Мероприятие объединило представителей 51 субъекта России — глав муниципальных образований и приглашённых экспертов.

На пленарном заседании перед участниками выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Цифровая трансформация – это не просто внедрение технологий, а фундаментальное изменение системы управления. Речь идёт о переходе к клиентоориентированному подходу, где каждый житель получает качественные и доступные услуги в удобном формате. Муниципалитеты, оснащённые современными цифровыми инструментами, становятся ближе к людям, оперативнее реагируют на запросы и эффективнее решают повседневные задачи. Липецкая область уже достигла значимых результатов в этом направлении: внедрена система видеоаналитики, повышающая безопасность, искусственный интеллект помогает в медицине и мониторинге лесов, открыты образовательные площадки для подготовки IT-специалистов. Мы готовы делиться этим опытом и перенимать лучшие практики у других регионов. Наша цель – совместно разработать решения, которые сделают жизнь в муниципалитетах комфортнее, а управление – более прозрачным и технологичным», — отметил глава региона.

Ключевым мероприятием первого дня стала стратегическая сессия «Цифровой муниципалитет — образ будущего», в ходе которой команды определили наиболее эффективные и востребованные цифровые инструменты для управления.

«Стратегическая сессия дала возможность сформировать общее видение будущего управления территориями. Мы обсудили ключевые тренды: ориентацию на человека, развитие активных сервисов и сквозных жизненных сценариев, интеграцию данных из разных источников и принятие решений на их основе, инструменты участия и обратной связи, открытость данных, а также вопросы безопасности и противодействия киберпреступности. Результатом нашей совместной работы стала выработка практических предложений и решений, которые позволят сделать цифровизацию реальным инструментом повышения качества жизни людей и укрепления доверия к власти», — прокомментировала Юлия Зубова, модератор стратегической сессии, руководитель Академии городских технологий «Среда».

Масштабный проект «Муниципальный диалог» ВАРМСУ направлен на консолидацию муниципального сообщества России и инициативное развитие местного самоуправления. Подготовку мероприятий осуществляет Академия городских технологий «Среда».