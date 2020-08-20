Липецкая область дополнительно получила из федерального бюджета почти 605 млн. рублей. За счет этого доходы региональной казны вырастут на 235 млн. рублей. Почти 370 млн. рублей направлено на возмещение выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций. Такие изменения в главный финансовый документ региона рассмотрел сегодня и рекомендует утвердить на ближайшей сессии комитет облсовета по экономике.

Также перераспределяются средства областного бюджета с одних статей на другие.

Значительная сумма, порядка 340 млн. рублей за счет областных средств и поступлений из федеральной казны, будет направлена на представление малоимущим семьям ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно.

– Продолжается поддержка стимулирующего характера наших медиков, которые работают с больными коронавирусом, а также социальных работников – это порядка 25 млн. рублей. Будут выделены дополнительные средства на развитие материально-технической базы детских поликлиник – свыше 20 млн. рублей, – рассказал вице-спикер облсовета, председатель комитета по экономике Василий Мурузов.

Более 35 млн. рублей выделяется на ликвидацию несанкционированных свалок в Данкове, Липецке и Ельце. Также сегодня предлагается оказать финансовую поддержку профессиональному спорту – футбольному и волейбольному клубам – около 25 млн. рублей.

С учетом вносимых поправок доходы областного бюджета в 2020 году составят 69,3 млрд. рублей, расходы – почти 77 млрд. рублей, с дефицитом – 7,7 млрд. рублей.

27 августа изменения в Закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» будут вынесены на рассмотрение сессии облсовета, она пройдет в режиме открытого заочного голосования.