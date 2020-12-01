Липецкая область дополнительно получит 38 миллионов рублей на благоустройство

38 миллионов рублей на благоустройство дополнительно получит Липецкая область. Распоряжение о перераспределении субсидий подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги будут выделены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Дополнительную поддержку федерального центра получат регионы из числа лидеров по благоустройству.

Липецкая область заметно опережает среднероссийские темпы по созданию комфортной городской среды. В 2020 году в регионе благоустроили более 150 общественных пространств в городах и районах области. Наиболее крупные из них – обновлённые Парки Победы в Липецке и Данкове, скверы Победы в Задонске и Лебедяни, центральные городские пляжи в Липецке и Грязях, парк в Усмани и старинный Петровский парк в Ельце. Подходят к завершению и работы по благоустройству трех значимых объектов в малых городах – улицы и площади Советской в Чаплыгине, набережной реки в Данкове и скверов имени Бунина и имени Соломенцева в Ельце.

Благодаря финансовой поддержке в 38 миллионов рублей в парках и скверах будут проведены дополнительные виды работ, создающие еще больший уют и комфорт для жителей региона в полюбившихся им обновленных территориях отдыха.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти».