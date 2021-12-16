Состоялось совещание по вопросам размещения информации в государственной информационной системе ЖКХ с участием заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей профильных ведомств Липецкой области.

В ходе совещания были озвучены итоги работы регионов по размещению информации в информационной системе ГИС ЖКХ. Представители Минстроя отметили, что Липецкая область является одним из лидеров и полностью готова к реализации функционала ГИС ЖКХ.

«Цифровизация сферы ЖКХ имеет большое значение для населения. Качественный сервис, прозрачность платежей, обратная связь – важные аспекты, которые в регионе постоянно совершенствуются», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Обсудили в рамках совещания и предоставление субсидий на компенсацию гражданам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 1 января 2022 года вступают в силу новые правила их оформления. Для получения субсидий гражданам не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности за платежи. Эту информацию органы социальной защиты будут самостоятельно получать в ГИС ЖКХ. Размещать её в системе будут региональные операторы, управляющие и ресурсоснабжающие организации. Данную меру поддержки в текущем году назначили почти 20 тысячам семей на сумму 255,83 млн рублей. Средний размер субсидии составил 1751 рубль.

Напомним, ГИС ЖКХ – это платформа, в которой собрано всё, что касается жилищно-коммунального хозяйства. Отдельная регистрация в ней не требуется, если у вас есть подтвержденная учётная запись на портале госуслуг. С помощью системы пользователи могут провести собрание собственников онлайн, передать показания приборов учёта, оплатить счета или, например, проверить наличие лицензии у управляющей компании.