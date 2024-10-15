Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание Координационного совета, посвященного внедрению ИИ в экономические и социальные процессы региона.

«Липецкая область имеет высокую оценку правительства за развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, улучшающих качество жизни. Мы применяем искусственный интеллект в сфере общественной безопасности, предоставлении услуг населению, имущественно-земельном комплексе, социальной сфере и в здравоохранении. Наша задача – развивать эти технологии в сфере государственных услуг и госуправления», – отметил Игорь Артамонов.

На заседании обсудили стратегию внедрения и развития искусственного интеллекта Липецкой области и ряд проектов для дальнейшего внедрения в органах исполнительной власти Липецкой области. Технологии машинного обучения могут применяться для оптимизации процессов в сфере предоставления услуг.

В 2023 году Липецкая область стала лауреатом премии «Регионам» за вклад в развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, улучшающих качество жизни. Наравне с Башкортостаном, Сахалинской областью, Татарстаном и Югрой наш регион оказался в числе пяти лучших субъектов РФ, успешно решающих социально значимые задачи с помощью анализа данных и машинного обучения. Эксперты высоко отметили проекты Липецкой области, включая создание региональной платформы видеоаналитики в рамках проекта «Безопасный город».