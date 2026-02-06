Липецкая область готова стать центром апробации промышленных робототехнических решений

Опытом реализации проектов в сфере робототехники совместно с иностранными инвесторами в Липецкой области поделилась министр промышленности, инвестиций и науки Липецкой области Евгения Локтионова на Международном научно-технологическом форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов» (РИММ). Евгения Локтионова выступила на пленарной сессии «Промышленная робототехника и автоматизация производства», посвящённой глобальным трендам.

В своём докладе министр подчеркнула, что современный зарубежный инвестор заинтересован прежде всего в партнёрстве со специализированными российскими производителями, и Липецкая область обладает всеми условиями для такой коллаборации. Регион, являясь признанным лидером в промышленности и сельском хозяйстве, целенаправленно создаёт инфраструктуру для развития высокоточного машиностроения и роботизированных производств. Основой для инвестиций служат комплексная поддержка правительства области, налоговые и таможенные льготы, а также ОЭЗ «Липецк» — готовая производственная площадка. Успешный 20-летний опыт локализации иностранных компаний, в рамках которого освоено порядка 130 млрд руб. инвестиций и создано 6 400 рабочих мест, подтверждает эффективность этого подхода.

«Развитие производства промышленных роботов и увеличение доли высокоточного машиностроения — наши стратегические приоритеты, — отметила Евгения Локтионова. — Липецкая область, с её мощной промышленной базой, выступает идеальным полигоном для внедрения, апробации и дальнейшего тиражирования робототехнических решений. Мы открыты для кооперации как с российскими, так и с международными партнёрами, готовыми вместе работать над укреплением технологического суверенитета страны».

Форум стал ключевой отраслевой площадкой, собравшей более 2500 экспертов — ведущих разработчиков, производителей, интеграторов робототехнических комплексов, представителей власти, науки и бизнеса. В центре внимания были вопросы технологического развития, барьеры внедрения роботов в промышленность и меры государственной поддержки для сокращения отставания России от мировых лидеров. От Липецкой области участвовали Евгения Локтионова и директор Агентства инвестиционного развития региона Елена Сушкова.

«Модернизация производств на территории Липецкой области – процесс, который был начат давно и будет актуальным всегда. Только постоянное обновление и внедрение передовых технологий позволят соответствовать современным стандартам. Любой грамотный руководитель понимает важность прогресса и технологических реформ», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.