Полмиллиарда льготного займа на возрождение ЛТЗ готова выделить Липецкая область белорусскому инвестору. Об этом в интервью телеканалу ГТРК «Липецк» рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Финансирование — это сложная задача, которую взял на себя инвестор. Завод будут отстраивать этапами при участии партнеров и государственного финансирования. Поможем инвестору с подключением всех необходимых коммуникаций», – отметил Игорь Артамонов.

Также инвестору предоставят налоговые преференции. Первоначально планируется запуск цеха, который сохранился, это помещение около 7 000 квадратных метров.

«Безусловно, такие вещи за год не делаются. Нашей первой задачей была помощь с идеей — мы с ней справились. Теперь предстоит начать производство хотя бы части прицепного оборудования, которое необходимо», – подчеркнул Игорь Артамонов.