Липецкая область готовится к Международной выставке-форуму «Россия». Она пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года и станет главным местом демонстрации важнейших достижений регионов страны в сферах экономики, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, науки и культуры. В рамках проведения выставки-форума запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.

«Участие в столь масштабных выставках помогает найти новых партнеров, инвесторов, заручиться поддержкой федеральных структур и, самое главное, показать, как хорош наш край. На территории Липецкой области реализуется множество интересных проектов, и многие регионы хотели бы перенять наш опыт. Мы готовы делиться своими наработками, а также хотим познакомиться с идеями других субъектов, почерпнуть что-то новое для себя», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Местом проведения форума станет главная выставочная площадка страны — Выставка достижений народного хозяйства. 1 августа ВДНХ исполнилось 84 года. Праздничные события по этому случаю пройдут 5 и 6 августа. Гостей ждет насыщенная программа, в которой переплетутся прошлое и будущее — исторические события и футуристические мечты.

С момента открытия в 1939 году ВДНХ является территорией демонстрации успехов страны. Это масштабное многофункциональное пространство, которому нет аналогов в мире. На одной территории в 325 гектаров разместились исторические павильоны, музейно-выставочные пространства, зеленые зоны, являющиеся образцами ландшафтного искусства, почти полсотни объектов культурного наследия. Одни из самых узнаваемых из них — монумент «Рабочий и колхозница», арка Главного входа, фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».