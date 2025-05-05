Липецкая область готовится к мультимедийному шоу в честь 80-летия Победы

Масштабное свето-музыкальное шоу состоится на главной площади Липецка в День Победы. Фасады зданий превратятся в гигантские экраны, на которых оживут страницы военной истории. Начало в 20:30. Вход свободный.

Зрителей ждёт грандиозное представление, в котором примут участие больше 300 артистов. Вместе с солистами Большого театра выступил сводный детский хор Липецкой области. Проведёт концерт известный актёр Игорь Петренко.

Световые проекции будут отображаться на зданиях под легендарные музыкальные композиции – «Журавли», «Поклонимся великим тем годам», «День Победы».

«Это будет не просто праздничное представление. Это наша общая живая память – искренняя, объединяющая поколения. Вход свободный. Пусть в этот вечер каждый из нас почувствует, как важно хранить правду о войне, чтить подвиг отцов и дедов, беречь мир, который они нам завещали», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.