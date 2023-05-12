Липецкая область может стать пилотным регионом для реализации проекта по использованию беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве. Об этом шла речь на выездном заседании Комитета по транспортному, дорожно-строительному и сельскохозяйственному машиностроению Союза машиностроителей России и Экспертного совета по развитию транспортного, дорожно-строительного и сельскохозяйственного машиностроения Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, состоявшемся в правительстве Липецкой области. Тема заседания – «Развитие машиностроения: технологический суверенитет, международные проекты, новые технологии».

Беспилотные авиационные системы на полях используют для наблюдения, внесения удобрений и обработки от вредителей. Перед традиционной техникой, работающей на земле, они имеют множество преимуществ: способны быстро достигать труднодоступных мест, обходить препятствия, распределять вещества высокоточно и с хорошей скоростью. Также актуальность использования БПЛА продиктована развитием малообъемного опрыскивания посевов.

«Это очень перспективные технологии, которые можно использовать при любой погоде, круглосуточно, проводить очень аккуратные и пунктуальные работы. Они могут пригодиться в любой отрасли экономики», – отметил председатель Экспертного совета по развитию транспортного машиностроения Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, член Бюро Союза машиностроителей России и председатель Комитета Союза по транспортному машиностроению Кирилл Липа.

Липецкая область подходит для внедрения проекта по множеству параметров. Как отметил губернатор Игорь Артамонов, регион компактен и обеспечен хорошей беспроводной связью. Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики. Кроме того, по поручению руководителя области проводится инвентаризация всех земель сельхозназначения и картирование полей. Это особенно важно для программирования маршрутов беспилотников. Также в Липецкой области активно развивается садоводство – перспективная отрасль для использования БПЛА.

Более того, у региона есть уже опыт использования беспилотных авиасистем на полях. В 2022 году с их помощью было обработано порядка 1000 гектаров. В 2023 году планируется обработать более 40 тысяч гектаров. А в 2024 году – более 400 тысяч гектаров или 10% от всей площади обработки.

«Использование беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве имеет ряд экономических выгод, поэтому Липецкая область готова выступить в роли пилотного региона для испытания этих технологий, интеграции наземных и авиационных систем, а также подготовки кадров. Опыт изменения номенклатуры специальностей в учебных заведениях с учетом потребностей предприятий у нас есть», – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На заседании были презентованы разработки беспилотных авиационных систем ООО «Научно-инженерная компания», способных работать на предельно низких высотах от одного метра, обладающих высокой маневренностью, грузоподъемностью и не требующих длинной взлетно-посадочной полосы.