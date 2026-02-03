Липецкая область готовится к пожароопасному сезону с помощью современных дронов

Лесопожарный центр Липецкой области оснастили новыми технологиями для защиты лесного фонда. В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» закуплено 12 БПЛА для мониторинга и раннего обнаружения возгораний.

В настоящее время специалисты проводят тестовые полёты и настройку оборудования в лесных массивах региона. Это позволяет отработать взаимодействие расчётов и подготовить технику к началу пожароопасного периода.

Дроны оснащены камерами с широким углом обзора, что обеспечивает детальный обзор территорий. Их применение позволит оперативно обнаруживать очаги возгорания, отслеживать динамику распространения огня, оценивать масштабы ущерба после ликвидации пожара.

«Беспилотники для лесопожарных служб – это современный инструмент, который позволяет работать эффективнее. Они экономят время и дают специалистам детальную картину. А в борьбе с огнём это решает всё, ведь можно не просто потушить пожар, а предотвратить его распространение. Такой подход мы будем развиват», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.