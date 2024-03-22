Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло в правительстве Липецкой области. Совещание провел первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко. Главной темой собрания стала подготовка к предстоящему пожароопасному сезону.

Главным управлением МЧС России по Липецкой области подготовлен проект постановления о введении особого противопожарного режима. В документе перечислены не только ограничительные меры, но и дополнительные мероприятия, которые помогут снизить риск возникновения пожаров. По прогнозу и анализу пожароопасной обстановки, особый пожароопасный режим будет введен на территории региона во второй декаде апреля.

Особое внимание спасатели уделят подготовке летних загородных лагерей к началу оздоровительной кампании. В 2024 году в Липецкой области детей примут 16 загородных лагерей. Сотрудники Госпожнадзора проведут проверки каждого из них до начала летних каникул.

«Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и гражда, – подчеркивает Игорь Артамонов. – По итогам прошлых сезонов нам удалось в течение девяти лет не допустить лесных пожаров в Липецкой области».