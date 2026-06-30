Липецкая область готовится к уборочной кампании

Липецкие аграрии готовятся к началу уборочной кампании этого года. Она традиционно стартует в регионе во второй декаде июля. В этом году сельхозпроизводителям предстоит обмолотить 780 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились весной этого года, и поздний сев, яровые зерновые находятся в хорошем состоянии. Их развитие идет ускоренными темпами. Состояние озимых также радует аграриев, сообщили в липецком министерстве сельского хозяйства.

В прошлом году в регионе было собрано почти 4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Урожайность составила 52,2 центнера с гектара.

«Регион полностью готов к старту уборочной страды. Нам предстоит обмолотить 780 тысяч гектаров, в очередной раз сделав существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны за счет качественного урожая», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.