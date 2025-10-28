Липецкая область готовится к юбилейному Этнографическому диктанту

В Липецком государственном педагогическом университете состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему Всероссийскому этнографическому диктанту. В этом году международная просветительская акция отмечает свой десятилетний юбилей. На протяжении всех десяти лет ЛГПУ остаётся одной из ключевых региональных площадок для её проведения.

Акция пройдёт с 1 по 8 ноября. Принять участие в диктанте могут все желающие, в том числе иностранные граждане. Юным участникам до 16 лет предстоит ответить на 20 вопросов, а тем, кто старше, — на 30. Написать диктант можно как очно, так и онлайн. В прошлом году акция объединила около 43 тысяч человек на 30 площадках. В юбилейный год организаторы планируют привлечь 50 тысяч участников, и на данный момент в регионе уже зарегистрировано 40 площадок. В Липецке ими станут ЛГПУ и Липецкий историко-культурный музей.

Как отметили на пресс-конференции, диктант не только проверяет знания в области этнографии, но и способствует укреплению гражданской идентичности, национального самосознания, а также помогает донести до молодого поколения важность сохранения культурного наследия.Регистрация участников и площадок уже открыта. Все желающие могут предварительно зарегистрироваться на сайте национальнаяполитика.рф, выбрать ближайшую к себе площадку на сайте miretno.ru.