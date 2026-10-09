Липецкая область и «Агроэкспорт» договорились о продвижении местной продукции за рубежом

Липецкая область и «Агроэкспорт» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках агровыставки «Золотая осень – 2026». Развитие экспорта продукции АПК — одно из приоритетных направлений для Липецкой области. Многие агропредприятия региона производят продукцию в объёмах, достаточных как для насыщения внутреннего рынка, так и для поставок за рубеж. На начало октября текущего года Липецкая область уже отправила на экспорт свыше 950 тысяч тонн продукции на сумму, превышающую 578 млн долларов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Уверена, сотрудничество с Агроэкспортом будет способствовать как более активному выходу наших предприятий на зарубежные рынки и продвижению местной продукции за пределами страны, так и в целом поможет популяризировать знания об экспорте продукции АПК, а также вовлечь в экспортную деятельность ещё больше сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона», — подчеркнула министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Липецкие сельхозпроизводители постоянно осваивают новые рынки, работают над расширением номенклатуры и трансформацией структуры экспорта. Если раньше значительную долю экспорта липецкого АПК занимали зерновые, то есть сырьё, то в последние годы неуклонно растёт доля продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Экспорт продукции АПК региона занимает второе место во внешнеторговом обороте экономики региона после экспорта продукции чёрной металлургии. За время реализации нацпроекта экспорт продукции АПК области увеличился более чем в пять раз. Наша стратегия уже несколько лет строится на диверсификации и смещении акцента в сторону продукции с высокой добавленной стоимостью, и здесь мы видим принципиально иную, позитивную динамику. Уверен, сотрудничество с Агроэкспортом даст новый импульс развитию экспортного потенциала региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.