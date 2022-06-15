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Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов и член правления Ассоциации «Российско-Турецкий Диалог» Мария Суворовская подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития двусторонних инвестиций на площадке Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает рост промышленного потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона. Также стороны намерены работать над укреплением сотрудничества и реализацией совместных проектов. Взаимодействие между Россией и Турцией предполагает ряд перспектив.

«Соглашение позволит информировать турецких инвесторов о площадках для резидентов, экономическом потенциале Липецкой области и мерах поддержки иностранных инвесторов и укрепить сотрудничество между бизнесом России и Турции», – отметил Сергей Курбатов.

Для эффективного и оперативного обмена бизнес-информацией будет создана медиаплатформа. Также планируется проведение бизнес-миссий в России и в Турции, организация В2В встреч и переговорных площадок, совместных семинаров, конференций, форумов.

«Липецкая область обладает серьёзным экономическим потенциалом и инвестиционной привлекательностью. Мы готовы создавать условия для инвесторов, которые запускают новые производства», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ассоциация «Российско-Турецкий диалог» – деловое объединение, которое соединяет российские и турецкие деловые круги с целью развития международного бизнес-взаимодействия, выстраивания коммуникаций и связей, направленных на продвижение инвестиционных проектов и торгово-экономических отношений.