Липецкая область и Беларусь укрепляют сотрудничество в сельском хозяйстве

Делегация Липецкой области посетила Беларусь. Заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин встретился с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрием Горловым. Они обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, определили точки роста и проработали новые перспективные проекты. Особое внимание уделяли развитию торгово-экономических отношений, обмену опытом в сельском хозяйстве и подготовке квалифицированных специалистов.

Между белорусским аграрным ведомством и министерством сельского хозяйства Липецкой области подписан Меморандум о сотрудничестве. «Подписание Меморандума стало важным шагом в развитии стратегического сотрудничества между Липецкой областью и Беларусью. Мы видим ключевые зоны роста, уверены в белорусах, как в надежных партнерах, и надеемся на дальнейшее укрепление экономических и гуманитарных связей», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Стороны также отметили успешное сотрудничество в других сферах: поставках ветеринарных препаратов, кормовых добавок и комплектующих для доильного оборудования. Аграрии Липецкой области выразили готовность к обмену опытом в области искусственного интеллекта на молочно-товарных комплексах и изучению белорусского опыта в племенном животноводстве. Особое значение придается образовательному сотрудничеству. Российские специалисты продолжают обучаться в аграрных вузах Беларуси, что способствует укреплению профессиональных связей между странами.

По итогам переговоров Липецкая область и республика Беларусь договорились об обмене селекционными технологиями, увеличении поставок сельхозпродукции, обучении специалистов в белорусских аграрных вузах и проведении совместных отраслевых мероприятий. Это укрепит связи между регионами и откроет новые возможности для развития агропромышленного комплекса.