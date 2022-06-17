Главная театральная сцена области – Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого – с 26 по 30 июня будет в распоряжении артистов Государственного академического музыкального театра Республики Крым. А труппа липецкой драмы в это же время отправится с гастролями в Крым, где будет выступать одновременно в Ялте и Симферополе. «Такие гастроли направлены на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Оба коллектива связывает давняя дружба, и такой творческий обмен стал доброй традицией. Крымчане представят на суд липецких зрителей премьерные спектакли – мюзиклы «Голубая камея», «Капитанская дочка» и «Приключения принца Флоризеля», сказку-мюзикл «Царевна-лягушка». Кроме того, они покажут искрометную джаз-комедию «Американская комедия, или Не пришить ли старушку?!…».

«Мы, как говорится, оказались «на одной волне» – два коллектива, полных молодой энергии, большого желания творить и удивлять, – рассказала директор Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого Татьяна Горелова. – Так стали рождаться совместные идеи и творческие проекты. Например, очень тепло встретили зрители наш эксперимент по обмену артистами, когда в спектакле крымского театра сыграл липецкий артист. Следующим экспериментом стала совместная постановка. Этой зимой в Липецк приезжали главный режиссер крымского театра Владимир Косов, главный художник Кирилл Еремин и поставили вместе с нашей труппой замечательный спектакль «Вышел ангел из тумана» по трогательной пьесе современного драматурга Петра Гладилина. Теперь это одна из самых популярных постановок в репертуаре нашего театра. Примечательно, что крымские театралы следили за этим экспериментом по сообщениям в соцсетях и обращались к нам с просьбой привезти этот спектакль во время летних гастролей, так им не терпится увидеть, что же получилось. Мы свое обещание выполняем!».

«Гастроли в Липецке особенно ценны и ответственны, ведь липчане уже видели многие наши постановки, – подчеркнул главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым Владимир Косов. – И всякий раз мы стараемся не просто удержать уровень, еще больше порадовать и удивить зрителей, поэтому везем наши самые лучшие, премьерные спектакли. С нами едут полностью все декорации, костюмы, реквизит, чтобы липецкие театралы могли увидеть и оценить масштаб и трудозатратность спектакля так же, как это видит крымская публика. Благо, что размер сцены Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого позволяет это сделать. Практически весь наш гастрольный репертуар состоит из премьер».