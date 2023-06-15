Правительство Липецкой области и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве. в сфере развития информационных технологий и искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, подписи под ним поставили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы активно развиваем ESG-технологии, цифровые сервисы и очень заинтересованы в подготовке кадров в сфере информационных технологий для предприятий региона. В сотрудничестве со Сбером мы сможем оптимизировать использование ресурсов, повысить энергоэффективность, активнее развивать зеленую энергетику и инновационные экологические практики. Кроме того, с помощью технологий ИИ будем решать многие задачи в области здравоохранения, образования, транспорта и других сферах. Главная задача – улучшить качество жизни наших жителей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Цель соглашения – сформировать условия для устойчивого развития Липецкой области с помощью цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. Планируется сотрудничество при подготовке кадров в области информационных технологий, в совместной разработке качественных и передовых технологий и сервисов, в реализации проектов для снижения негативного воздействия на окружающую среду. В числе инициатив по ESG-трансформации региона будет реализован проект по вводу в эксплуатацию 11 «быстрых» электрозарядных станций в Липецкой области, оператором зарядной инфраструктуры выступит дочерняя компания Сбера СберСервис.

«Сбер — технологический лидер страны, и мы создаём цифровые решения не только для себя, но и для наших клиентов и партнёров. Мы видим огромную востребованность технологий Сбера в российских регионах и с удовольствием сотрудничаем с ними. Рады, что к большому списку наших технологических партнёров присоединилась Липецкая область. Цифровые технологии способны кардинально изменить жизнь территорий, повысить качество управления и доступность услуг для населения, решить проблемы занятости и повышения уровня жизни, внедрить в жизнь принципы устойчивого развития и ESG», – прокомментировал Герман Греф.