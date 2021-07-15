Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочее совещание с заместителем Председателя Правления Сбербанка Ольгой Голодец по вопросам цифровизации услуг населению в регионе. Были представлены цифровые сервисы индустрии здравоохранения Сбера, подведены итоги реализованных на территории региона пилотных проектов.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы использования комплексного телемедицинского решения для помощи пациентам с хроническими заболеваниями, новых продуктов на базе искусственного интеллекта, а также возможности реализации пилотных проектов по использованию электронного рецепта. Новые разработки призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для персонала лечебных учреждений.

Cервисы СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, разработки СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ позволяют проводить консультации с врачами онлайн, вести мониторинг и консультации пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе заболевших COVID-19, доставлять безрецептурные лекарства и автоматизировать рутинные операции работы с документами у врачей.

«Здоровье – главная ценность для любого человека, и наша задача – создать возможности для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. Многие цифровые технологии уже используются или тестируются в городских медицинских учреждениях Липецка, и в ближайшее время жители области смогут оценить новые сервисы индустрии здравоохранения Сбера. Предлагаемые решения, направленные на повышение качества оказания медицинских услуг, носят комплексный характер и включают апробированные в других регионах услуги», – отметила заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец.

В Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи № 1 работает продукт на основе искусственного интеллекта Группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) — Voice2Med. Разработка даёт возможность в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Это позволяет увеличить количество времени, которое врач уделяет непосредственной работе с пациентом за счёт сокращения периода заполнения документации на 22%. В Липецкой областной клинической больнице проходит пилотирование разработки компании СберМедИИ — «КТ Лёгких». Продукт позволяет ускорить постановку диагноза, проводить анализ КТ органов грудной клетки при вирусной пневмонии (включая COVID-19) на базе искусственного интеллекта.

«Для нас очень важны акценты на продуктах цифровой медицины, которые повышают качество обслуживания населения и доступность услуг. Уже есть проекты, которые внедрены, а темпы их развития в будущем и расширение digital-сервисов откроют ещё больше перспектив для региона. Сейчас мы сравниваем предложения на рынке и пилотируем ряд проектов со Сбером, обсуждая дальнейшее партнерство по ряду направлений» – прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.

«Мы стремимся сделать всё возможное для того, чтобы доступные нам технологии стали достоянием жителей региона. Научно-технический прогресс всегда даёт преимущества. Липчане одними из первых в стране смогут воспользоваться новыми возможностями. Сервисы индустрии здравоохранения от компаний экосистемы Сбера предлагают своим клиентам лучшие цифровые разработки и делают медицину ещё более доступной», – добавила Председатель Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.