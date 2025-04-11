Липецкая область и Севастополь договорились о сотрудничестве в ключевых сферах экономики

Состоявшееся рабочее совещание между представителями правительства Липецкой области и органов власти Севастополя было посвящено развитию межрегионального сотрудничества. Встреча прошла под руководством министра промышленности, инвестиций и науки Липецкой области Евгении Локтионовой.

На совещании стороны обсудили успехи регионов в промышленности, цифровизации, торгово-экономической и туристической сферах. Особое внимание было уделено обмену опытом и поиску новых точек взаимодействия. Липецкая область, являясь одним из лидеров ЦФО по инвестициям, объему отгруженных товаров и размеру ВРП на душу населения, поделилась своими наработками, включая автоматизированную систему «КАДРЫ РЕГИОНА». Эта система позволяет прогнозировать потребность в специалистах и корректировать образовательные программы под запросы рынка труда.

Основными направлениями будущего сотрудничества станут туризм, IT-индустрия и промышленность. Стороны выразили уверенность в перспективах совместной работы и договорились о подготовке двустороннего межрегионального соглашения. Подписание документа запланировано на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

«У Липецкой области много интересных практик, которые рекомендованы к масштабированию в других субъектах, и мы с радостью ими поделимся. Уверен, что и нам есть чему поучиться у коллег. Кроме того, активное взаимодействие с другими регионами позволяет не только обмениваться знаниями и наработками, но и реализовывать совместные проекты», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.