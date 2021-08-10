Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня в ходе рабочей встречи заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Документ, в частности, предполагает взаимодействие сторон в сфере реализации свободы массовой информации, укрепления гарантий права на поиск, получение и распространение информации, защиты прав и свобод журналистов в соответствии с российским законодательством.

«Липецкое региональное отделение журналистов имеет значительный вес в стране, ряды его постоянно пополняются, – подчеркнул Александр Рябченко во время встречи. – Отличительной чертой липецкой прессы является сопричастность к важнейшим событиям и внимание к человеку, профессиональное служение выбранному делу и объективность. При этом журналистское сообщество региона сохраняет высочайшее качество материалов и только ему присущий стиль и креативность».

Со своей стороны Владимир Соловьев отметил, что в Липецкой области работает серьезная печатная пресса, на которую стоит ориентироваться другим регионам. «Один из последних проектов – журнал «ЛИЦА» издательского дома «Липецкая газета», – привлекает внимание новым образом и подачей информацией. Это издание заинтересовало многих наших коллег из российских регионов. Липецкий опыт изучают, он расходится по всей стране», – сказал председатель Союза журналистов.

В регионе Владимир Соловьев пробудет два дня, и завтра, 11 августа, он примет участие в награждения победителей всероссийского конкурса «10 лучших газет России – 2021». В их число вошла и «Липецкая газета», именно поэтому торжественную церемонию было решено провести в нашей области. Владимир Соловьев также рассказал о работе, которую проводит организация для профессионального роста журналистского сообщества, о шагах, которые предпринимаются для защиты их прав, и попросил администрацию региона поддерживать журналистов области и местные СМИ. А сегодня Владимир Соловьев побывал на эфирах местных телекомпаний и провел пресс-конференцию в издательском доме «Липецкая газета».

«Компетентность и грамотность, ответственность и стремление объективно отражать события, принципиальность и уважение к огромной читательской аудитории – эти качества имеют определяющее значение в журналистской работе, являются важнейшим фактором формирования общественного мнения, укрепления единого информационного пространства региона. Профессиональное сообщество липецких журанлистов всегда чутко улавливает пульс времени, дух созидания и позитивных перемен. Уверен, что они и впредь не останутся в стороне от решения социально значимых задач, поскольку у нас одна цель – развитие региона и рост благосостояния его жителей», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.