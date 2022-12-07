Делегация из Липецкой области с 7 по 9 декабря находится в Казани на Татарстанском машиностроительном форуме. Это событие включает в себя деловую программу и специализированную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань».

Основными задачами Форума организаторы называют развитие научно-технического потенциала, импортозамещения, а также обсуждение вопросов разработки собственных технологий и инфраструктуры в сфере машиностроения. Участники представляют оборудование, инновационные материалы и технологии. В деловой программе предусмотрено посещение технопарка имени Башира Рамеева, в котором собраны инновационные стартапы в области цифровых технологий, университета Иннополис, где обучают IT-профессиям, экскурсия в ОЭЗ «Алабуга», визит в ПАО «Камаз», презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Татарстана, встреча в республиканском Министерстве промышленности и торговли.

Наш регион представляют вице-губернатор области Сергей Курбатов, начальник регионального управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова, генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев, руководители и специалисты профильных ведомств. «Казань является одним из ведущих технологических и инвестиционных центров страны. Посещение промышленных и образовательных центров Татарстана станет полезным опытом. Тем более, что форум посвящен одной из самых актуальных тем в сфере экономики», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.