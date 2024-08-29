Команда Липецкой области проходит третий модуль программы «Лидеры изменений» в рамках образовательного мероприятия «Мастерская эффективности» на Сахалине. В делегацию региона вошли вице-губернатор Сергей Курбатов, представители управлений социальной политики, цифрового развития. Липчане посещают образцовые государственные и муниципальные учреждения Сахалина – детские сады, культурно-досуговые центры, библиотеки, изучают инструменты проектного управления и бережливых технологий.

Также участники программы знакомятся с опытом коллег из Сахалинской области, основами управления на основе данных. К 2030 году в Липецкой области будет создана экосистема ИИ, которой смогут пользоваться служащие, представители бюджетной сферы, бизнеса и научно-исследовательского сектора. Это пилотный проект Сбера, в котором, кроме Липецкой области, участвуют Сахалин и Якутия.

Использование ИИ поможет оптимизировать работу управленческого аппарата, ускорить бизнес-процессы, чтобы население быстро, комфортно и проактивно получало государственные услуги и могло участвовать в жизни страны. Это общемировой тренд, в котором Липецкая область участвует в целях следования научно-техническому прогрессу. Передовые разработки с использованием ИИ в регионе уже имеются. В медицине это цифровые помощники врачей, в социальной политике – интеллектуальная система управления, которая позволяет отследить эффективность работы чиновников. Внедряется система process mining, объединяющая ИИ и бережливое производство.

«Цифровая трансформация региона позволяет сделать большинство социально значимых услуг доступными и понятными. Также это относится к развитию телекоммуникационной инфраструктуры, координации межведомственного взаимодействия, цифровизации городского хозяйства, повышению уличной безопасности, развитию цифрового государственного управления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.