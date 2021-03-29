В управлении образования и науки Липецкой области состоялось заседание общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Мероприятие прошло в формате онлайн.

Провели заседание первый заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области Александр Смольянинов, начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Елена Черкасова, начальник отдела государственных закупок Олеся Толстых.

Члены общественного совета рассмотрели вопросы осуществления выполнения плана работ на 2021 год, а также обсудили итоги процедуры закупки услуги по проведению сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Липецкой области.

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере образования доступной информации по реализации образовательных программ. Оценка проводится по единым для всей страны показателям, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации.

Было отмечено, что по итогам 2020 года Липецкая область заняла 1 место среди регионов РФ. Максимальные баллы достигнуты по большинству показателей. Наиболее высокие оценки получили такие критерии, как доброжелательность и вежливость сотрудников, открытость и доступность информации об организации, комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций. Несколько ниже оценена доступность образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе заседания обсуждались первоочередные задачи, которые необходимо решить для эффективного проведения НОК. Это организация мероприятий по популяризации официального сайта о государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет ( bus.gov.ru ). Там размещается информация о результатах независимой оценки качества, отзывы граждан о качестве услуг, предоставляемых организациями социальной сферы, а также мероприятий по информированию граждан о возможности их участия в проведении независимой оценки качества.