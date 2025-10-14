Липецкая область – лидер проекта «Цифробанк» среди субъектов РФ

Липецкая область заняла первое место по количеству проектов на платформе «Цифробанк» с лучшими цифровыми практиками субъектов РФ – их у нашего региона 47. В «Цифробанке» представлены такие региональные разработки, как мини-приложение «Хочу здесь жить», платформа промышленного туризма, системы «умного» теплоснабжения, видеоаналитики, вызова врача на дом, «Спорт рядом», навигаторы услуг, чат-боты с ИИ для разных отраслей и другие.

Обновлённый проект «Цифробанк» с лучшими цифровыми практиками субъектов РФ представлен на пленарной сессии «ПРОФ-IT.2025» в Омске. Директор направления «Цифровое развитие регионов и территорий» АНО «Цифровая экономика» Светлана Лукина отметила, что на платформе уже размещены описания более 700 региональных проектов. В них указаны сроки, стоимость продукта, опыт внедрения, заказчики и заинтересованные лица. Кроме Липецкой области в топ-3 Сахалинская область с 37 кейсами и Москва с 33 кейсами.

Платформа «Цифробанк» состоит из трех разделов: «ИТ-продукты», «Цифрогид» и «Технологическое лидерство». Она позволяет собирать, верифицировать и популяризировать кейсы, а также продвигать отечественные решения. На платформе, помимо кейсов, размещено 500 ИТ-продуктов от 300 разработчиков. В ближайшее время планируется запуск личных кабинетов для регионов и интеграция с платформой «ГосТех».

«Липецкие цифровые практики и наработки многократно получали высокую оценку. Сейчас их берут на вооружение в других регионах, что также является подтверждением эффективности и полезности», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.