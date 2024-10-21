Команда Липецкой области представила результаты проекта «Амбассадоры проекта «Бережливый регион» на втором модуле программы «Развитие кадрового потенциала государственной и муниципальной службы» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он прошел в Ханты-Мансийске. В обучении участвовали управленческие команды из 39 регионов России.

Программа «Амбассадоры проекта «Бережливый регион» стартовала в Липецкой области два года назад. Она реализуется АНО «Региональный центр компетенций» совместно с управлением государственной службы и кадровой работы правительства региона. Экономический эффект от ее реализации в прошлом году – почти 200 млн рублей. В 2024 году амбассадоры проекта проходят обучение бережливым технологиям, которое поможет им улучшить рабочие процессы. Они получают методологическую поддержку и консультации по реализации своих бережливых проектов от сотрудников проектного офиса АНО «РЦК». Проекты, реализованные в рамках программы «Амбассадоры LEAN» в Липецкой области, получили признание на всероссийском уровне.

Так, на форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT.2023» в номинации «Поддержка предпринимательства» проект управления имущественных и земельных отношений Липецкой области «Предоставление земельных участков для бизнеса» удостоен высшей награды.

«Липецкая область стала участником программы «Бережливый регион» с 2019 года. В результате ее реализации время приема документов на регистрацию права собственности в МФЦ сократилось на 50%. 200 тысяч сэкономленных часов для клиентов в год – только на оказание одной этой услуги. В 2023 году удалось в три раза уменьшить срок предоставления земельного участка без проведения торгов, на 75% сократить ожидание выездного обслуживания населения сотрудниками МФЦ, в два раза сократить время прохождения диспансеризации», – рассказал заместитель начальника управления государственной службы и кадровой работы Правительства Липецкий области Александр Знаменщиков.

В настоящее время внимание региональных команд сфокусировано на технологиях бережливого управления и цифровизации. Немалую роль в эффективном внедрении этих процессов играет использование возможностей российских цифровых платформ. «Эксперты и участники второго модуля программы проанализировали существующие отечественные сервисы для HR. Участники получили практические рекомендации и навыки апробации использования этих сервисов под конкретные задачи. Теперь предстоит внедрить механизмы работы HR-платформ в повседневную практику Центров развития компетенций государственных и муниципальных служащих»,– сообщила директор по работе с персоналом АНО «Россия – страна возможностей» Александра Фролова.

В ходе второго модуля участники познакомились с лучшими практиками бережливых подходов в управлении кадровыми процессами, изучили успешные кейсы цифровизации, узнали о лучших примерах цифровых решений и кадровых сервисов, которые уже работают в других субъектах РФ, получили навыки внедрения этих практик в работу Центров компетенций и интеграции современных технологических решений в ключевые направления деятельности регионов. В ноябре и декабре 2024 года состоятся III и IV модули программы Мастерской «Развитие кадрового потенциала государственной и муниципальной службы»