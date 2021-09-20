Липецкая область занимает первое место в России по уровню финансовой грамотности среди детей. По итогам 9 месяцев 2021 года наш регион стал лучшим в рейтинге по реализации проекта «ДОЛ-игра».

Как сообщает региональное управление образования и науки, более 8,6 тысячи липецких школьников при поддержке Регионального центра финансовой грамотности и липецкого отделения Банка России приняли участие в 548 мероприятиях федерального проекта. «ДОЛ-игры» проводились в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, в технопарке «Кванториум» и детских садах. Проект помог ребятам понять, как планировать расходы, делать сбережения, ставить финансовые цели и достигать их. Они разгадывали ребусы, отгадывали финансовые загадки и узнали основы финансовой грамотности.

Реализация проекта в регионе будет продолжена и в новом учебном году.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодое поколение повышало свою финансовую грамотность, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги».