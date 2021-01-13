Липецкая область сохранила первое место в стране по объёму производства овощей в зимних теплицах. По оперативным данным регионального управления сельского хозяйства, на 31 декабря 2020 года на четырёх комплексах собрано более 149 тысяч тонн. Производство тепличных овощей на душу населения в региона составило 130 кг. Липецкая область занимает также первое место в стране по вводу площадей теплиц пятого поколения. Управление микроклиматом в таких теплицах полностью автоматизировано. Растения во время цветения опыляют шмели. В 2020 году площадь теплиц пятого поколения в регионе составила 224 га.

«Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Тепличное овощеводство, начиная с 2014, является одним из основных приоритетов в развитии АПК Липецкой области. Господдержка, оказываемая Минсельхозом России в совокупности с областными мерами поддержки, позволила инвесторам увеличить площадь современных теплиц 5 поколения в 20 раз. Валовой сбор тепличных овощей за 7 лет вырос в 25 раз (с 5,8 тыс. тонн в 2013 году до 149 тыс. тонн – в 2020 году).

«В области сложился кластер по производству овощей закрытого грунта, в который входят завод тепличных конструкций, теплицы, оптово-распределительный центр, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих. – В ближайшие годы планируется строительство ещё 70 гектаров теплиц, объём производства овощей в закрытом грунте должен вырасти до 220 тысяч тонн».