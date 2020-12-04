Липецкая область — лидер в России по сбору тепличных овощей

Липецкая область сохраняет первое место в стране по объёму производства овощей в зимних теплицах. По данным регионального управления сельского хозяйства, в четырёх комплексах собрано более 123,5 тысячи тонн овощей. Это на 28% больше, чем было получено на аналогичный период годом ранее.

Большая часть произведённой продукции приходится на огурцы – 71 тысяча тонн, томатов выращено 52,2 тысячи тонн. Также произведено около 300 тонн баклажанов. В текущем году планируют собрать 145 тысяч тонн овощей в зимних теплицах. В 2019 году общий объём производства составил 109,7 тысячи тонн.

Регион также занимает первое место в стране по вводу площадей теплиц пятого поколения. В 2020 году эта цифра составит 224 гектара. Производство тепличных овощей на душу населения в Липецкой области превысит 127 килограммов.

В последние годы тепличное овощеводство в целом в стране является одним из лидеров по вводу новых высокотехнологичных предприятий. По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, за 10 лет площадь теплиц увеличилась на 40%. В России заявлено около 80 инвестпроектов по строительству и модернизации теплиц, 50 из которых уже реализуются. Развитию тепличного овощеводства способствуют меры государственной поддержки, в частности, в рамках льготного инвестиционного кредитования. Также для всех тепличных инвестиционных проектов увеличены сроки кредитования — до 12 лет. Кроме того, прорабатывается вопрос, о включении отдельным направлением тепличные овощи в стимулирующую субсидию и таким образом дать региональным органам АПК возможность дополнительно поддерживать это направление.

Объёмы производства свежих овощей и обеспеченность ими во внесезонный период за последние пять лет увеличились в стране в два раза. По прогнозу Минсельхоза РФ, в текущем году будет собрано порядка 1,3 млн тонн тепличных овощей, что на 13,5% выше уровня прошлого года. При этом на долю 10 регионов-лидеров приходится более 57% от общего объёма производства в стране.

В настоящее время Россия обеспечивает себя томатами на 73%, огурцами — на 89%. Перед регионами стоит задача — увеличить объемы производства тепличных овощей. Липецкая область планирует довести площади теплиц до 300 гектаров, что позволит повысить объёмы производства овощной продукции до 220 тысяч тонн.

«Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.