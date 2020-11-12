Липецкая область лидирует по количеству лучших инвестновостей

Липецкая область признана лидером по количеству лучших инвестновостей в октябре 2020 года по данным делового журнала «Инвест-Форсайт». Соответствующий инвестиционный рейтинг активности российских регионов опубликован на официальном сайте издания.

За основу рейтинга взяты сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Подавляющее количество сообщений от Липецкой области приходится на рубрики «Промышленность», «Транспорт и связь» и «ЖКХ и инфраструктура». В октябре в дайджест вошли 22 публикации из региона. Два новостных сообщения были отмечены как «Лучшая инвестновость дня».

Почти половина публикаций в рубрике «Промышленность» — о проектах НЛМК. Кроме того, на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» открылся крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз». На официальных ресурсах региона регулярно публикуются сообщения о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта ведется строительство «Восточного обхода Липецка».

«В Липецкой области сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, – отметил руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Мы постоянно нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций».