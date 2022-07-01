Первый Межрегиональный форум занятости «Работодатель – драйвер занятости» открылся в Липецкой области. На конференции обсудили перспективы развития службы занятости и представили лучшие практики взаимодействия с работодателями и гражданами. В форуме приняли участие заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, специалисты службы занятости из 14 регионов страны. Ольга Белоглазова рассказала об успешном опыте Липецкой области по привлечению работодателей.

«Много клиентов, много партнеров – такую цель мы поставили перед собой в период перезагрузки службы занятости. Для этого сконцентрировались на трех направлениях: запуск службы персональных менеджеров для работодателя, которые следят за кадровой политикой компании и вовремя подбирают вакансии, внедрение нового формата сотрудничества с работодателями – «открытый отбор», развитие взаимодействия между районными центрами занятости и создание для них общей базы данных со всеми вакансиями региона. У нас все получилось. Мы привлекли к сотрудничеству на треть больше работодателей, сократили срок трудоустройства в 2,5 раза и смогли повысить лояльность наших организаций. Теперь они ищут кадры через центры занятости, а не самостоятельно. Это позволило увеличить число вакансий в 1,5 раза за последний год», — отметила Ольга Белоглазова.

«Липецкая область – один из ключевых партнеров по модернизации службы занятости в России. Здесь четко прослеживается клиентоцентричный подход. И немаловажную роль в этом сыграло переобучение сотрудников новым принципам работы. Ваш регион – лидер по вовлеченности в этот процесс», — отметила заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

За период масштабной модернизации, запущенной в Липецкой области в 2019 году, служба занятости региона из «выплатной кассы», в которую чаще всего приходили только за пособием по безработице, превратилась в крупного государственного кадрового оператора. Была перестроена работа с соискателями. С ними проводят анкетирование, чтобы выявить истинные потребности. Тем гражданам, которые по-настоящему заинтересованы в трудоустройстве, могут предложить пройти переобучение или тренинги по саморазвитию. Это дает возможность повысить квалификацию или вовсе обучиться новым навыкам в той сфере, где в данный момент не хватает специалистов.

В центрах занятости появились «карьерные консультанты». Теперь сотрудники не просто инспекторы, а настоящие «универсальные солдаты», владеющие не только данными о вакансиях, но и информацией об обучении и мерах поддержки. Обратившись к любому специалисту центра занятости, житель получает исчерпывающую информацию и полное сопровождение: от тестирования до встречи с потенциальным работодателем.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими её задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных».

Ранее функционал был разделен пропорционально между специалистами, что вызывало неудобство среди клиентов. За один прием получателю услуг приходилось обращаться к двум-трем сотрудникам, а о собеседовании договариваться самостоятельно. Все это увеличивало сроки поиска работы и снижало удовлетворённость от получения услуг гражданами.

Перезагрузка коснулась и дизайна помещений. Центры занятости привели к единому стилю. Появились зоны: для групповых работ, для индивидуальной работы, переговорные, для проведения вебинаров. Но главное, благодаря внедрению единой цифровой платформы безработным больше не придется собирать пакет документов для обращения в центр занятости, поскольку все данные о его предыдущих работах и доходах уже будут храниться в системе в электронном виде. Работают центры занятости нового формата по принципу «одного окна», как МФЦ, где услуги предоставляются в электронном виде.

Благодаря новому подходу удалось привлечь к сотрудничеству больше 400 крупных работодателей. С начала 2022 года было трудоустроено более 10 тысяч человек. Более 600 человек прошли переобучение. Открыли свое дело или стали самозанятыми около 60 человек. Более 2000 стали участниками открытых отборов. Несмотря на непростую ситуацию в стране, количество людей, работающих на предприятиях, находящихся в простое, сейчас меньше, чем в период пандемии. Но и они не остаются без поддержки. В центрах занятости им могут предложить временную работу. При этом срок действия основного трудового договора не прервется, как и выплата зарплаты. Помимо нее сотрудник получит поддержку в размере МРОТ 15 279 рублей.

В Липецкой области запущена и программа оплачиваемых общественных работ. Благодаря этой мере в период поиска работы ее участники смогут в дополнение к пособию по безработице получать доход в размере МРОТ — 15 279 руб. Материальную поддержку в виде субсидий для улучшения ситуации на рынке труда уже получили 55 предприятий региона.