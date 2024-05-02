Темпы социальной газификации накануне обсуждались на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ. В своём докладе вице-премьер Александр Новак отметил Липецкую область в числе лидеров по количеству газифицированных участков и по качеству работ.

«Хотел бы отметить регионы-лидеры: на сегодня по количеству, по качеству проведения работ это Московская область, Чеченская Республика, Липецкая, Волгоградская, Ростовская области, Оренбургская область, а также Республика Башкортостан. На этот год у нас планы дополнительно в соответствии с планами-графиками догазифицировать порядка 300 тысяч домовладений», – сказал Александр Новак.

Сейчас Липецкая область занимает первое место в промежуточном федеральном рейтинге по догазификации. В регионе принято 10307 заявок на догазификацию, из них 7652 домовладения уже подключены. В каждом муниципалитете созданы штабы по газификации. Заявки принимаются очно и онлайн. В этом году построят 50 километров газопроводов, что позволит без привлечения средств граждан подключить домовладения в восьми муниципалитетах.

«С момента запуска программы по социальной газификации мы старались действовать проактивно, проводили встречи с жителями, пересматривали меры поддержки. Работа продолжается, газ приходит в отдалённые уголки региона, обеспечивая комфорт и повышая качество жизни», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В регионе действуют меры поддержки на газификацию. В 2024 году на это выделено 71,7 млн руб. Кто может воспользоваться льготами, можно посмотреть по ссылке.