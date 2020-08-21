Липецкая область лидирует в России по сбору овощей в зимних теплицах

Десятку лидеров среди субъектов РФ по производству овощей в зимних теплицах возглавляет Липецкая область. В регионе собрали 89 тыс. тонн, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

Далее идут Краснодарский край – 78,8 тыс. тонн, Московская область – 71,2 тыс. тонн, Ставропольский край – 60,6 тыс. тонн, Волгоградская область – 48,9 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 43,5 тыс. тонн, Калужская область – 40,2 тыс. тонн, Карачаево-Черкесская Республика – 32,7 тыс. тонн, Новосибирская область – 29,8 тыс. тонн и Республика Татарстан – 27 тыс. тонн.

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».

В этом году Минсельхоз России ожидает рекордный объем производства тепличных овощей – не менее 1,25 млн тонн, что на 9,6% выше уровня прошлого года. Развитию отрасли способствуют меры государственной поддержки. В рамках стимулирующей субсидии субъекты РФ вправе выбрать приоритетные направления, в том числе овощеводство открытого грунта, что позволяет регионам осуществлять дополнительную поддержку аграриев, занимающихся производством овощей. Кроме того, действуют механизмы грантовой поддержки фермеров и кооперативов, осуществляется льготное кредитование, а также другие меры, призванные оказывать комплексную господдержку сельхозтоваропроизводителям.