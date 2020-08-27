Липецкая область лидирует в ЦФО по привлечению инвестиций в экономику

По привлечению инвестиций в экономику Липецкая область лидирует в ЦФО по итогам первого полугодия 2020 года. По объему инвестиций на душу населения регион уступил только Москве, сообщают в управлении инвестиций и инноваций.

Общий объём инвестиций превысил 60 млрд. руб. Только 18% из них – кредитные средства, основная часть – собственные средства предприятий. В расчете на одного жителя области инвестиции составили 53 тысяч рублей. Традиционно для области более половины всех вложений направлены в развитие металлургического производства и сельского хозяйства: 28 и 25% соответственно. Крупные капиталовложения осуществлены также в сферы транспортировки и хранения (9%); производства пищевых продуктов (6,6%); энергетику (5%) и связь (4,4%).

Среди районов области лидером по привлечению инвестиций стал Елецкий район, где показатель превысил среднеобластной почти в пять раз. Далее следуют Усманский, Становлянский районы и город Липецк.Крупные капиталовложения предприятий области в развитие производств стимулируются налоговыми льготами на уровне региона, спецрежимами особых экономических зон, индивидуальным подходом к каждому инвестору. Крупнейшими инвесторами региона являются ПАО «НЛМК», АО «Прогресс», ООО «Агроном-Сад», ООО «Овощи Черноземья». Решение о размещении на территории региона в первом полугодии принял такой мировой брендов как Bayer, рассказал Дмитрий Аверов, заместитель главы администрации Липецкой области , курирующий экономический блок.

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций. Эта масштабная работа направлена на реализацию в регионе стратегических инициатив Президента России»,–отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.