Липецкая область лидирует в ЦФО по темпам сева озимых зерновых

Липецкая область занимает первое место в Центральном федеральном округе по темпу сева зерновых озимых культур, сообщило министерство сельского хозяйства Липецкой области. На данный момент озимыми пшеницей, рожью и тритикале засеяно уже 287 тысяч гектаров.

«Озимый клин — это основа урожая следующего года, а, значит, и существенная составляющая продовольственной безопасности региона. Именно от того, как своевременно и качественно мы проведём сев, напрямую зависит, с какими площадями мы войдём в весну и сколько и какого качества пшеницы соберём в следующем году», — отметила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Под урожай 2027 года в регионе планируется засеять 333 тысяч гектаров озимых зерновых. Основные площади отведены под озимую пшеницу — 325 тысяч гектаров. Озимая рожь и озимая тритикале занимают 3 и 5 тысяч гектаров соответственно. Их сев уже полностью завершен.

Также в регионе завершен сев озимого рапса. Масличная культура размещена на 7 тысяч гектаров.

«Хорошие показатели и эффективная работа липецкого АПК – результат многолетнего опыта в сельском хозяйстве, грамотного управления, своевременной подготовки ко всем полевым периодам, а также внедрения инновационных методов и постоянного инвестирования в модернизацию», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.