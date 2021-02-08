Деловой журнал “Инвест-Форсайт” подготовил рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за январь 2021 года.

Липецкая область, как и в декабре 2020 года, – снова на первом месте.

Из последних положительных инвестновостей региона можно отметить ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ООО “Овощи Черноземья” в Усманском районе, а также внедрение цифровой платформы планирования производства Новолипецким металлургическим комбинатом.

Аналитики “Инвест-Форсайт” отмечают, что администрация Липецкой области проводит активную инвестиционную политику, оказывает содействие предпринимателям в привлечении финансовых ресурсов. В 2020 году малые формы хозяйствования получили более 304 млн рублей господдержки. В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» в 2020 году гранты получили 28 начинающих фермеров, шесть семейных ферм и шесть сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2021 году на льготное кредитование липецких аграриев выделено полмиллиарда рублей.

В отрасли «Промышленность» в январе компания «Рафарма» реализовала проект по строительству участка мягких лекарственных форм. Объем инвестиций в проект составил порядка 165 млн руб. Производственные мощности «Рафарма» способны обеспечить по отдельным позициям высококачественных и эффективных антибиотиков и противоопухолевых препаратов от 15% до 100% рынка ЛС России по цене в 1,5–2 раза ниже импортных аналогов.

В регионе продолжается развитие особой экономической зоны. На Елецком участке ОЭЗ «Липецк» появился новый резидент — ООО «ЮНИОНСПЕД». Компания реализует инвестиционный проект строительства завода по производству пиломатериалов, столярных изделий и пеллет. На площади 5 га будут реализованы два этапа общей площадью 2000 кв. м. Сумма инвестиций в проект составляет 200 млн руб. Статус резидента особой экономической зоны «Липецк» получила компания «Логистика Сервис Центр». Логистический комплекс класса «А» со специализированными складскими помещениями общей площадью хранения 8000 кв. м. для средств защиты растений и семян планируют завершить в 1 квартале 2022 года. Общий объем — до 12 000 паллет. Сумма инвестиций в проект первой очереди — 301 млн руб.